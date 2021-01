CDS – Cristiano Ronaldo è il lampo che accende la la Juve

Nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Juventus in Supercoppa Italiana contro il Napoli: “Ronaldo è il lampo. Il suo gol accende la Juve. Ma il rigore fallito da Insigne decide la sfida”. Al centro le parole di Andrea Pirlo al primo trofeo alzato da allenatore: “Contava solo vincere”.

Critiche all’arbitro Paolo Valeriper il rigore visto al Var: avrebbe dovuto fischiarlo subito. La moviola del quotidiano scrive: “In area della Juve, McKennie sta per calciare il pallone, Mertens riesce con un guizzo ad anticiparlo, prendendosi lui il calcio sulla gamba. Valeri si perde evidentemente l’attimo, mentalmente aveva già “staccato” non considerando la rapidità di Mertens, per fortuna il VAR (Di Bello) lo ha richiamato all’OFR che è durata un attimo. Troppo evidente il fallo, che doveva essere visto live”. Peccato per l’esito finale, dato che Lorenzo Insigne ha sbagliato dal dischetto.