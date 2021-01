GAZZETTA – Bufera in casa Roma: Paulo Fonseca a rischio esonero, saltano due teste

“Juve, su la Coppa”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Primo trionfo dell’era di Andrea Pirlo: 2-0 al Napoli e Supercoppa conquistata. Cristiano Ronaldo fa rinascere i bianconeri: “E si può ancora vincere lo scudetto”. Lorenzo Insigne sbaglia il rigore del possibile pareggio e piange. C’è spazio per le due milanesi nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: “Attacchi al potere”. Mario Mandzukic in panchina, Lautaro Martinez al rinnovo. Rossoneri e nerazzurri, dentro le macchine da goal.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Anche la Roma spazio nel taglio basso della prima pagina del giornale con questo titolo: “Fonseca, che bufera!”. Una figuraccia mondiale che spinge il club a dare un ultimatum al tecnico: decisiva la gara di sabato contro lo Spezia. Per i sei cambi effettuati saltano due teste, tra cui quella di Gianluca Gombar. Stasera alle 21:15 in Coppa Italia c’è Lazio-Parma. “Gasp, che succede?”. Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio basso della prima pagina ai bergamaschi. Un pareggio anche a Udine per i nerazzurri che non riescono a salire al terzo posto.