Supercoppa, Lorenzo Insigne pronto a trasformare Andrea Petagna in Gonzalo Higuain

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul confronto tra Lorenzo Insigne e Cristiano Ronaldo, protagonisti del duello principale della Supercoppa tra Juventus e Napoli. “Una Treccani di precedenti lo dimostra. Pirlo ci conta e spera che la cornice da finale risvegli il fuoriclasse che ha fatto da triste comparsa nei due match di San Siro. Pirlo ha provato ad avvicinarlo a Morata e alla porta, a renderlo più centravanti, come gli aveva chiesto invano Sarri. CR7 produce tantissimo, ma sempre in proprio. E’ un piccolo, grande mondo a parte. Soprattutto a palla persa: ne recupera 1,93, un quinto di Insigne (5,43). Con questo contributo, difficile per Pirlo organizzare il pressing. Per questo stasera probabilmente Kulusevski sostituirà Morata: un attaccante da lavoro a sostegno della sofferente mediana di San Siro”.

“Stasera Insigne cercherà di trasformare Petagna nell’Higuain che segnò una doppietta nella Supercoppa vinta a Doha nel 2014 sulla Juve. Lorenzo, da capitano, vorrebbe sollevarne un’altra, la terza, e dedicarla a Maradona che alzò la prima, 1990, nello stadio che oggi porta il suo nome, dopo un 5-1 alla Juve di Maifredi”.