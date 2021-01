Juventus-Napoli 0-0 all’intervallo: grandissima occasione di testa di Hirving Lozano

Il Napoli scende in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia con la miglior formazione possibile in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus. David Ospina viene preferito ad Alex Meret, mentre in avanti Andrea Petagna è ancora titolare. Nella prima metà del primo tempo le due squadre non creano grandi occasioni. La Juve fatica ad arrivare nell’area azzurra, mentre il Napoli non riesce a sfondare centralmente e cerca poco Lorenzo Insigne. Hirving Lozano, invece, si fa apprezzare per la sua dinamicità, anche in fase di ripiego. L’occasione più importante capita proprio al messicano, che al 29′ colpisce bene di testa il pallone servito da Diego Demme. Wojciech Szczęsny, però, è reattivo come lo fu Gigi Buffon nella finale di Coppa Italia.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Nel finale del primo tempo gli azzurri rischiano un po’ di più. Una serie di rimpalli favorisce in continuazione Cristiano Ronaldo, che però non trova mai né lo spazio né i giri giusti per beffare David Ospina. All’intervallo il risultato è ancora sullo 0-0, dunque.