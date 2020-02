Stefano Sorrentino mette in guardia Alex Meret: “Per l’Europeo c’è anche Alessio Cragno”

Come noto, Alex Meret è in ballottaggio con Pierluigi Gollini dell’Atalanta in Nazionale. Solo uno dei due riuscirà infatti a strappare una maglia per Euro 2020 nel ruolo di terzo portiere. Il ct Roberto Mancini vede in Gianluigi Donnarumma e Salvatore Sirigu i primi difensori dei pali azzurri. Alle loro spalle ci sarà un giovane in rampa di lancio. Sia il portiere del Napoli sia quello orobico hanno ottenuto una presenza con l’Italia nelle ultime partite di novembre. Alex Meret, tuttavia, ha perso la titolarità fissa nel Napoli a favore di David Ospina e in molti si chiedono se riuscirà ad andare o meno all’Europeo. A parlare di questa contesa azzurra dei portieri di recente è stato anche Stefano Sorrentino, appena ritiratosi dal calcio professionistico, che ha commentato la situazione ai microfoni di Soccermagazine. “Penso che da qua a quando ci sarà l’Europeo ci sono ancora tanti mesi. È tutto quanto aperto e quindi ognuno di loro si giocherà le proprie chance nel miglior modo possibile. Anche perché ora Cragno è ritornato a giocare, c’è anche lui e quindi sono in 5-6 portieri per 3 posti e sarà una bella lotta”.