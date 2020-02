CDS – Claudio Ranieri vuole la “Verifica Var come nel tennis”: servirebbe anche al Napoli

“Impresa del Napoli a San Siro, ipotecata la finale” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. C’è Romelu Lukaku con le mani al volto e la scritta in grande “Murato” ad indicare la prova perfetta degli azzurri di Gennaro Gattuso in fase difensiva, poi abili a colpire grazie al magnifico goal di Fabian Ruiz. In basso c’è Maurizio Sarri in vista di Milan-Torino ma si parla soprattutto del “caos” con Poste Italiane. Una questione che è nata in conferenza stampa e che è poi scoppiata sui social. In basso, ancora, trova spazio un’intervista a Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, che chiede “Verifica Var come nel tennis”.

Per quanto riguarda il Napoli, i media non possono esimersi dalle congratulazioni dopo la bella prova di Milano. Sciupare il risultato utile con la gara di ritorno al San Paolo sarebbe esiziale. Gli azzurri hanno nella Coppa Italia il principale obiettivo stagionale e sono vicinissimi alla finale che non giocano dal 2014.