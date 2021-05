Stefano Colantuono è sicuro: “Alex Meret è uno dal futuro assicurato, è tra i migliori nel nostro calcio”

L’ex allenatore Stefano Colantuono ha parlato anche del Napoli nel suo intervento ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio. “Se il Napoli somiglia a Gattuso?Assolutamente sì. L’unico problema degli azzurri è stato non poter contare in alcune circostanze su tutti gli effettivi in rosa, per il resto è stato un grande campionato e non capisco quali colpe si vogliano attribuire a Rino. Molte volte si arriva a giudizi frettolosi per una singola partita, quando il campionato dura nove mesi e l’allenatore va sempre giudicato nell’arco intero della stagione”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“(…) Meret? Credo che lui sia un grande portiere, quando giochi in una squadra come il Napoli devi rafforzarti caratterialmente, ma è uno dal futuro assicurato, è tra i migliori nel nostro calcio. Un giocatore così, lo terrei. (…) Chi è più idoneo tra Spalletti e Allegri sulla panchina del Napoli? Dove tocchi, tocchi bene. Entrambi sono allenatori straordinari”, ha aggiunto.