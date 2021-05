Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis ha messo seriamente Rodrigo De Paul nel mirino

Rodrigo De Paul continua ad essere un obiettivo di mercato concreto del Napoli per la prossima stagione. Il Corriere dello Sport fa sapere che ormai tutti vogliono l’argentino dell’Udinese e il Napoli ci crede fortemente. “De Laurentiis, che lo ha già richiesto ufficialmente come confermato qualche giorno fa dal vicepresidente Campoccia, può contare sugli ottimi rapporti con la famiglia Pozzo. De Paul, uno che senza (almeno) un assist a partita pare annoiarsi, costa 35 milioni circa, ma il prezzo lo farà la concorrenza. Che si preannuncia spietata”.

Per arrivare al giocatore servirà uno sforzo economico di tutto rispetto. Rodrigo De Paul può fungere sia da trequartista sia da ala sinistra e quindi potrebbe far rifiatare volentieri Lorenzo Insigne. Di certo, il calciatore non si accontenterà di un ruolo da gregario. Nelle ultime stagioni si è messo in mostra a più riprese e l’approdo tanto desiderato a una big è ad un passo.