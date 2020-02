Stefano Bizzotto convinto da Diego Demme: “Complimenti al Napoli per il suo acquisto”

Il noto giornalista Rai Stefano Bizzotto ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, esprimendosi in merito alle vicende attuali del Napoli. “Parlerei di segnali positivi in Coppa Italia e Champions, quando invece ci sono avversari che non stuzzicano il Napoli fa fatica. Demme è appena arrivato, figuriamoci quando sarà del tutto integrato. Non è molto appariscente, ma è fondamentale per ogni allenatore. Complimenti al Napoli per il suo acquisto. Motivazioni? Il Napoli in campionato è a 2 punti dal sesto posto. La Champions è difficile, c’è un sesto posto da conquistare”.

In città, intanto, in molti aspettano con ansia il Barcellona di Lionel Messi, che giocherà per la prima volta nel tempio del suo mentore Diego Armando Maradona. C’è chi spera nel passaggio del turno contro i campioni blaugrana. Il Napoli non è mai arrivato ai quarti di finale di Champions League nella sua storia.