Napoli, Walter De Maggio sul caso di Alex Meret: “Secondo me Gennaro Gattuso sta sbagliando”

Alex Meret deve riconquistarsi il Napoli. Il giovane portiere italiano ha perso il posto a favore di David Ospina e Gennaro Gattuso non sembra troppo intenzionato a fare un passo indietro. In barba alla Nazionale azzurra, di cui l’estremo difensore del Napoli poteva diventare elemento fisso. Non è escluso che Roberto Mancini lo convochi a marzo, ma attualmente Alex Meret è giocoforza svantaggiato rispetto a Pierluigi Gollini per il ruolo di terzo portiere ad Euro 2020. Il giornalista Walter De Maggio ha detto la sua sul giocatore a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, parlando dell’alternanza con David Ospina. “Secondo me Gattuso sta sbagliando nella gestione di Meret, il portiere deve saper parare con le mani, non con i piedi. Il friulano è senza dubbio il portiere più forte in Serie A con Donnarumma del Milan”. Se Gennaro Gattuso dovesse rimanere a Napoli, comunque, Alex Meret potrebbe cambiare squadra già in estate.