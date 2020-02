Napoli, senti Paolo Del Genio: “Davanti ad una partenza di Kalidou Koulibaly non sarei così preoccupato”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, in merito all’alternanza tra Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly. “Fino ad un mese fa parlare di alternanza tra Koulibaly e Maksimovic era follia, adesso invece è una questione che si deve porre. Il serbo con Manolas mi sembra una coppia che può fare bene, davanti ad una partenza di Koulibaly non sarei così preoccupato”, ha detto il giornalista.

Il difensore greco si sta confermando ad alti livelli con il Napoli e si sta rendendo una pedina fondamentale per Gennaro Gattuso, che non vuole mai farne a meno. Serve però il miglior Kalidou Koulibaly per questa seconda metà di stagione. Gli azzurri lotteranno sia in Champions League sia in Coppa Italia e dopo il recupero di Dries Mertens è ancora più chiaro quanto i senatori possano fare la differenza. Si tratta di uno dei momenti più delicati della storia del Napoli.