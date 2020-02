Calciomercato Napoli, Niccolò Ceccarini su Dries Mertens: “Non ha accordi con altre squadre”

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato del mercato a Radio Kiss Kiss Napoli, durante “Radio Gol”. “Il Napoli sta facendo il massimo per venire incontro alle esigenze di Dries Mertens sul rinnovo, il calciatore dal canto suo ha percepito la volontà della società partenopea, che ha ripreso i contatti per prolungare il contratto all’attaccante belga in scadenza nella prossima estate. Quello che posso dire, che al momento, Mertens, non ha accordi con altre squadre. Ci sono situazioni contrattuali che partono da molto lontano, quella di Zielinski, per esempio, se la porta indietro da tantissimo tempo. Così come Milik e Maksimovic. Per me Allan può anche partire, se c’è la volontà di prolungare, è evidente che c’è voglia di restare. Mi tengo una porta aperta sulla possibile partenza al di là di quelle che sono le dinamiche di mercato. Vlahovic della Fiorentina? Ha carattere e personalità, ma per il suo bene non bisogna paragonarlo a Ibrahimovic. Lui è un portento, ma deve migliorare senza pressione. Tra un mese rinnova con i gigliati”.