Enrico Fedele bacchetta il Napoli: “Si è creato un precedente pericoloso con Faouzi Ghoulam”

Il procuratore Enrico Fedele ha parlato del Napoli e di alcuni singoli elementi della rosa azzurra ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte. “Nel Napoli si è creato un precedente pericoloso, Ghoulam al momento del rinnovo ha ottenuto un bonus di 5 milioni per firmare il contratto. Ora anche Mertens pretende un bonus economico per poter firmare il rinnovo. Il belga andrà via perchè il Napoli ha già preso Petagna e ha in rosa altri attaccanti come Milik, Llorente, Politano, Lozano e Younes. Non può spendere ulteriormente. Koulibaly andrà sicuramente via, il Napoli deve colmare con la sua cessione la mancata qualificazione alla prossima Champions League. De Laurentiis diventerà mai un presidente tifoso? Vi dico di no. Vlahovic della Fiorentina? Si tratta di un ragazzo giovane, ma molto bravo, lo preferisco a Petagna. Ospina tocca tanti palloni in una partita? Vuol dire che la difesa ha fiducia in lui“.