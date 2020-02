Napoli, Umberto Chiariello sottolinea: “Tra 3 anni Erling Haaland sarà il sogno di mercato di tutti i più grandi club”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariellocon il suo EditoNuovo, per parlare del Napoli. “Il mal di Febbraio incolse dalle parti della Toscana Maurizio Sarri, è il suo mese nero. A Torino sono tutti molto insoddisfatti e si approssima l’esordio agli ottavi della Juventus in Champions League, motivo per cui è stato preso. Di Sarrismo nella Juve non se ne vede, ieri abbiamo visto l’Atletico con una garra pazzesca, le famose huevos del Cholo. Davanti all’atteggiamento dell’Atletico Madrid di Simeone, perfino uno come Jorgen Klopp si è dovuto inchinare. Così come due mondi diversi di PSG e Borussia Dortmund, Edinson Cavani e Mauro Icardi in panchina, dall’altro lato 3 ragazzini dettano legge. Il Borussia è la squadra ideale di De Laurentiis, ecco perché Haaland tra 3 anni sarà il sogno di mercato di tutti i più grandi club”.