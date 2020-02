Napoli, Kalidou Koulibaly dovrebbe saltare anche il Barcellona

Il giornalista di Tv Luna e Radio Kiss Kiss Carlo Alvino ha svelato un’importante novità sulle condizioni di Kalidou Koulibaly che, a quanto pare, sarà fermo ancora per un po’ di tempo. Probabilmente il senegalese dovrà saltare anche la gara d’andata degli ottavi di Champions League con il Barcellona al San Paolo. “Koulibaly è fermo ai box. Non si sta allenando e non lo farà neanche domani. A Brescia non giocherà ed è chiaro che a questo punto salterà anche la sfida di Champions con il Barcellona. Gode della massima fiducia di Gattuso la coppia Manolas-Maksimovic”, ha scritto Carlo Alvino. Invero, finora il Napoli ha subito molti meno goal e ottenuto più punti senza il perno della sua difesa. Lo dicono i dati. Gennaro Gattuso non avrà motivo di disperarsi, dunque. Finora il suo Napoli ha fatto abbastanza bene senza contare praticamente mai sul numero 26. Il tecnico tornerà a schierarlo solo quando il giocatore sarà effettivamente al 100%,