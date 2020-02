Napoli, Ciccio Baiano sta con Dries Mertens: “Il contratto in scadenza non sta incidendo sulle sue prestazioni”

Dries Mertens è a un passo dal diventare il goleador più grande della storia del Napoli. C’è solo una rete di distanza da Marek Hamsik, poi si potrà pensare al primato in solitaria. Il belga, soprannominato “Ciro” proprio per la totale immersione nel folklore napoletano, è uno degli uomini più rappresentativi della squadra di Gennaro Gattuso. Il tutto nonostante il rinnovo sia ancora lontano. Il ritorno dall’infortunio del giocatore, comunque, ha subito dato nuova linfa al Napoli. Anche l’ex calciatore Ciccio Baiano, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, elogia Dries Mertens. “È un giocatore importante che sta dimostrando di essere forte ed imprescindibile per il Napoli. Il fatto che abbia il contratto in scadenza non sta incidendo sulle sue prestazioni. Con Sarri ha avuto dei risultati incredibili. Tutto dipende da come si sente: se sta bene può giocare da prima punta, se invece ha intenzione di mettersi a disposizione della squadra può essere schierato sull’esterno”.