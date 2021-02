Spezia, Vincenzo Italiano rivela: “Aurelio De Laurentiis si presentò negli spogliatoi. Fui vicino al Napoli”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto in queste ore Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, che ha raccontato un retroscena su Aurelio De Laurentiis. “Fa piacere essere seguito perché vuol dire che stiamo lavorando bene e che le cose vanno per il verso giusto. Grazie a un gruppo di ragazzi straordinario stiamo facendo un ottimo lavoro. (…) Spezia è una realtà, Napoli è un’altra. Qui da noi qualche passo falso si può fare, in altre situazioni dove si lotta per grandi traguardi e si va a duellare con le big bisogna essere sempre al top. La sconfitta contro di noi o contro il Genoa rientra nell’ambito della sfortuna e dell’imprecisione, il Napoli ha creato molto. In questo momento la squadra però è in lotta per tutte le competizioni: se riesce a concretizzare quanto crea può vincere e dominare le partite”.

“A Napoli ho detto che abbiamo giocato la partita più brutta perché se concedi così tanto non ti salvi e infatti dopo ci siamo messi a posto. Ma se non fai bene entrambe le fasi, che ti chiami Spezia o Milan, le partite non le porti a casa. De Laurentiis? Quando mi è stato detto che stava arrivando il presidente del Napoli a fare i complimenti alla squadra pensavo fosse uno scherzo, invece si presentò negli spogliatoi. Fu motivo di orgoglio e di enorme piacere, è venuto a fare i complimenti per quello che stiamo facendo. Se da calciatore fui vicino al Napoli? Sì, confermo, nel periodo della Serie C del Napoli il direttore Marino ha cercato di portarmi lì, io ero al Verona in Serie B e lottavamo per un traguardo e non se ne fece nulla. Sono cresciuto con il mito di Maradona”.