Paolo Del Genio sottolinea: “Aurelio De Laurentiis sta un po’ male quando i suoi allenatori dimenticano alcuni calciatori”

Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, è intervenuto in queste ore il giornalista Paolo Del Genio, che ha detto la sua sugli allenatori più promettenti di questo momento. “Juric, Italiano e De Zerbi sono tre allenatori che stanno facendo bene da un po’ di anni sui quali si può veramente fare un progetto. Stanno facendo grandi cose tutti e tre, chi meglio e chi peggio. In questo momento possiamo dire che sta facendo un passettino indietro De Zerbi anche se ha costruito un grande Sassuolo. Lo stesso si può dire di Juric o Italiano che è la sorpresa nuova perché nessuno si aspettava che potesse fare così bene con quell’organico”.

“Secondo me una cosa che ha colpito di più De Laurentiis su Italiano è la grande rotazione di tutti i calciatori che fa con lo Spezia Italiano, perché il presidente sta un po’ male quando i suoi allenatori dimenticano alcuni calciatori”, ha aggiunto il giornalista. Chissà che il Napoli non scelga proprio tra questi profili in caso di esonero di Gennaro Gattuso.