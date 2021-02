Atalanta, Gian Piero Gasperini avverte il Napoli: “Sarà una partita diversa rispetto all’andata”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla stampa in vista della sfida di Coppa Italia con il Napoli, che varrà l’accesso alla finalissima del trofeo nazionale. “Penso che sarà una partita diversa rispetto all’andata. Domani ci giochiamo per così dire il secondo tempo di queste semifinali e sarà quello decisivo: quindi ogni situazione andrà sfruttata al massimo e i margini di errore si ridurranno. Abbiamo visto però all’andata che siamo competitivi anche contro una squadra di valore come il Napoli”.

“La rimonta subita col Torino? Per fortuna si gioca ogni tre giorni e bisogna pensare subito alla partita successiva. E questa sarà molto importante perché ci giochiamo in casa contro il Napoli l’accesso alla finale ed è un’opportunità da sfruttare. Conta tanto per noi, così come per loro perché non si arriva a una finale di coppa tutti gli anni”, ha aggiunto il tecnico. A Napoli c’è molta attesa per questo match. Il futuro di Gennaro Gattuso in azzurro è appeso a un filo.