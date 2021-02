Napoli, Carlo Alvino avverte: “Non bisogna creare il ‘mostro Atalanta'”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha parlato in queste ore della prossima sfida tra Atalanta e Napoli. “Credo che le caratteristiche di Osimhen e Lozano si sposano alla perfezione per la gara di domani, possono dare uno straordinario contributo al Napoli. Gli spazi che si creeranno sono talmente tanti visto che l’Atalanta giocherà a ritmi molto alti. Osimhen non ha ancora i 90 minuti nella gambe, ma ormai è totalmente recuperato e più benzina metterà nel motore e meglio sarà. Modulo? Penso al 4-3-3 perché mi lego a quello che disse a Gattuso all’andata, quindi la difesa sarà a 4 anche se non escludo che l’esperimento della difesa a tre possa essere riproposto. E’ un dubbio che scioglieremo solo ad un’ora dall’inizio della gara”.

“Premesso che l’Atalanta in classifica è dietro al Napoli e quindi non stiamo parlando né di Real né di Bayern. All’andata Gattuso aveva capito il momento di difficoltà del Napoli e quindi è stato bravo a preparare in quel modo la partita. Non bisogna creare il ‘mostro Atalanta’, ad oggi i bergamaschi hanno avuto la fortuna di non avere la rosa falcidiata dagli infortuni. Il Napoli se la giocherà come meglio potrà fare, ma non sarà nessuna gara epica. E’ una partita dove l’Atalanta dovrà guardarsi le spalle, il Napoli ha molte frecce al suo arco, si parte da 0-0 e chi sarà più bravo andrà in finale”.