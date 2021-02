Raffaele Auriemma è sicuro: “Al Napoli manca un guru come Zlatan Ibrahimovic”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del Napoli ai microfoni di “Si gonfia la rete”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Nikola Maksimovic ha la testa altrove. Avendo il contratto in scadenza, è preferibile utilizzarlo solo se strettamente necessario. Per carità, è bravissimo e non lo contesto, ma deve pensare al futuro ed ha 30 anni, quindi può essere distratto da altre vicende, in questo momento”, ha affermato il noto giornalista sportivo.

“In rosa abbiamo Amir Rrahmani, pagato tanto: puntiamo su di lui, a questo punto. Al Napoli manca un guru come Zlatan Ibrahimovic, qualcuno che ti spinge la squadra anche fuori dal campo, persino quando non gioca: ti infonde la sua carica, ti sprona a dare il massimo. Attenzione al Milan, però: se pensa d’aver già vinto lo scudetto, faccia attenzione, perché nell’ultimo mese ha perso diverse partite e contro avversari importanti”, ha aggiunto il giornalista.