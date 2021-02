Parla l’agente di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic: “Il Napoli avrà la possibilità di uscire dal tunnel”

Fulvio Marrucco, agente di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic, è intervenuto nelle ultime ore sulle frequenze di Radio CRC. “Il Napoli avrà la possibilità di uscire dal tunnel, la semifinale di ritorno contro l’Atalanta sarà una gara difficile, ma il Torino ha dimostrato che la squadra di Gasperini può essere colpita in contropiede, è così che va battuta. Gattuso avrà parecchi assenti. Diciamo che i superstiti saranno chiamati a offrire una grande prova per riscattare un periodo particolare”.

“E’ ovvio che nel caso il Napoli restasse fuori dalla Champions per la seconda stagione di fila, il presidente De Laurentiis sarebbe costretto a rivedere i programmi. Adesso il monte ingaggi del Napoli è il quarto più alto in tutta la Serie A. Senza la Champions, bisognerà abbassarlo. Tante voci su Gattuso negli ultimi tempi? A Genova è arrivata una sconfitta immeritata, i punti che stanno pesando sono quelli che il Napoli ha perso in casa contro Sassuolo, Spezia e Torino. Secondo il mio modesto parere, se il Napoli fosse stato schierato sempre con il 4-3-3, modulo più congeniale agli uomini in rosa, adesso gli azzurri avrebbero qualche punto in più in classifica e potrebbe avere più slancio nella corsa Champions”.