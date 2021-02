Antonio Conte mostra il dito medio ad Andrea Agnelli, il presidente lo insulta: “Cogl**ne!”

Aria tesa tra Andrea Agnelli ed Antonio Conte. La semifinale di ritorno di Coppa Italia ha riportato a galla le vecchie ruggini tra il presidente della Juventus e l’ex allenatore bianconero, oggi alla guida dell’Inter. All’intervallo del match di ieri sera, che ha sancito l’eliminazione del “Biscione” per mano della “Vecchia Signora”, Antonio Conte si sarebbe reso protagonista di un gestaccio all’indirizzo di Andrea Agnelli, indicandogli il dito medio mentre rientrava negli spogliatoi. Sarebbero volate anche parole grosse a fine partita. Le telecamere, infatti, hanno colto il labiale del presidente della Juventus che, guardando in direzione del tecnico, l’avrebbe chiamato “cogl**ne”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza.



Nel post-partita, ai microfoni di Rai Sport, Antonio Conte ha parlato dell’accaduto senza troppi riferimenti specifici, lanciando un’ulteriore frecciatina al presidente bianconero. “La Juventus dovrebbe dire la verità. Il quarto uomo ha sentito ha visto e sentito cos’è successo per tutta la partita. Bisogna essere già educati, non c’è niente da dire sul battibecco con Agnelli, bisognerebbe che ci fosse più sportività e rispetto per chi lavora”, ha dichiarato l’allenatore dell’Inter. Al di là delle polemiche, comunque, la Juventus si è presa la finale. Se il Napoli superasse l’Atalanta dovrebbe sfidare ancora una volta i bianconeri per sollevare un trofeo.