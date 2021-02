Valter De Maggio rivela: “Gennaro Gattuso sta riflettendo sul fatto di riproporre domani sera la difesa a 3”

Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, Valter De Maggio ha fornito le ultime notizie in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Gasperini infuriato dopo il pareggio contro il Torino, sta caricando a pallettoni la squadra. Anche Rino Gattuso dopo il k.o. rimediato a Genova e le occasioni create e purtroppo non concretizzate sta caricando la squadra. E’ in emergenza per l’infortunio di Manolas e allora sta riflettendo sul fatto di riproporre domani sera la difesa a 3 per giocare ancora una volta a specchio uomo contro uomo oppure una difesa a quattro considerando le indisponibilità di Manolas e di Koulibaly”.

“Ovviamente questo dubbio riguarda anche un po’ l’attacco perché bisognerà capire come sta Osimhen oppure decidere di puntare sulla fisicità di Petagna come accaduto a Genova con il Genoa oppure ripartire dai tre piccoletti ovvero Politano, Insigne a sinistra e Lozano come accaduto nel match contro l’Atalanta di Gasperini”.