Sfogo di Gigio Donnarumma al termine di Milan-Napoli: pace fatta con Lorenzo Insigne

in

“Siete una banda!”. Questa la frase incriminata che Gigio Donnarumma ha urlato contro alcuni membri della panchina azzurra nel finale convulso di Milan-Napoli, con il portiere rossonero che ha avuto un duro faccia a faccia con alcuni membri dello staff partenopeo. Stando a quanto riporta il portale tematico di casa rossonera MilanNews.it, l’ira dell’estremo difensore del Milan avrebbe avuto un destinatario specifico: “Dalla panchina del Napoli sono volate provocazioni nei confronti dei giocatori del Milan, con il team manager dei partenopei, Matteo Scala, particolarmente attivo a livello vocale. Le parole e le provocazioni sono andate avanti fino al triplice fischio di Pasqua, con Gigio che ha avuto un momento di tensione verbale con il dirigente napoletano”, si legge.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



In seguito Gigio Donnarumma avrebbe stemperato i toni con l’amico Lorenzo Insigne, compagno di squadra in Nazionale. I due hanno pubblicato sui social un selfie in compagnia. Il caso sembrerebbe già archiviato, dunque.