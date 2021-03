Napoli, l’agente di Giovanni Di Lorenzo sbotta: “Questo malessere e questa tensione sono stati creati dai giornalisti”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto in queste ore a “Si gonfia la rete”, sulle frequenze di Radio Marte. “Giovanni è stato ammonito contro il Milan e purtroppo salterà per squalifica la prossima gara con la Roma. Verrà sostituito degnamente. Il Napoli è stato condizionato da pandemia ed infortuni, ma il rendimento sta migliorando. Una parte della città di Napoli ha iniziato ad attaccare pesantemente Gennaro Gattuso? Questo clima creato attorno a Gattuso e la squadra è non è stato dovuto ai tifosi, che non erano allo stadio e non potevano contestare. Questo malessere e questa tensione sono stati creati dai giornalisti, che forse vivono e si divertono a screditare tutto il possibile alla minima opportunità”.

“Questo modo di fare certifica il fatto che i cronisti sono distruttivi per il contesto Calcio Napoli e non sono d’aiuto. Questo è uno dei motivi per cui in cento anni di storia il Napoli ha vinto solo due Scudetti. Gattuso non si tira indietro quando sente le critiche, viene dalla strada e dalla gavetta ed è diventato uno dei calciatori più forti al mondo nel suo ruolo. Non ho mai visto nessun allenatore essere attaccato in questo modo. E’ un errore anche di chi gliel’ha concesso. Il presidente Aurelio De Laurentiis doveva intervenire. Questo è il motivo per cui, a Napoli, non si riuscirà mai a fare niente. Chiunque arriverà – vedrete – sarà sempre la stessa cosa. E’ un giornalismo distruttivo. Il mio pensiero è che Gattuso non ne voglia più sapere niente ed è anche giusto così. Farà un regalo al Napoli perché lo porterà in Champions League”.