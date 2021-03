Napoli, l’agente di Elseid Hysaj ribadisce: “Al 99,9% andrà via”

A Radio Marte è intervenuto nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” Mario Giuffredi, agente tra di Elseid Hysaj, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo. “Hysaj e la grande prestazione contro il Milan? Non ho mai avuto dubbi sulla professionalità e sulla serietà morale del ragazzo. Fa piacere vedere che lo apprezzano anche tifosi e giornalisti, vuol dire che gli riconoscono serietà e attaccamento alla maglia nonostante la scadenza di contratto. Al 99,9% andrà via. E’ come quando stai 5 anni con la fidanzata e poi ci litighi tutti i giorni. Dopo anni di tira e molla per il rinnovo del contratto è anche giusto che il calciatore vada a guardare dove può essere considerato di più. Lui ha estimatori, non avrà problemi a trovare una squadra. Un calciatore con la sua età e con il suo curriculum è come un assegno circolare da incassare”.

“Con De Laurentiis mi sono sentito spesso nelle ultime settimane, la cosa non è dipesa né da me, né dal calciatore e forse nemmeno da lui. Continuerò ad avere un ottimo rapporto con lui. Di Lorenzo salta la Roma e Mario Rui sarà titolare? Rui se la passa benissimo. Il cartellino per Di Lorenzo sicuramente riporterà Elseid a destra e lui a sinistra. Mario ha giocato meno in questo periodo, magari sarà incazzato e farà una grande partita contro la Roma”.