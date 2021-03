Roma, Guido Fienga su Juventus-Napoli: “La Lega ha enormi lacune nella governance e nella gestione”

La Roma non ci sta e attraverso le parole del CEO Guido Fienga ha contestato il rinvio di Juventus-Napoli. “Juventus-Napoli? Non vorrei aggiungere nulla rispetto alla lettera alla Lega, mi sembra abbastanza chiara. Non voglio commentare la risposta, che è ancora più ridicola della decisione, non necessita di motivazione dicono. Le uniche motivazioni non sono rapportabili”, si legge su Tuttomercatoweb.com.

“Non accolgono la richiesta della Roma, la prassi vuole che per i cambiamenti di partite che non si riferiscano a coppe europee, basta l’accordo tra due squadre perché la Lega sposti la partita. Immaginatevi cosa possa accadere, se questa regola dovesse valere sino a fine campionato. Non stiamo pensando a nulla, spingiamo affinché non ci siano più comportamenti parziali e soggettivi, la Lega ha enormi lacune nella governance e nella gestione”, ha aggiunto Guido Fienga. La Roma, già sconfitta a Parma nell’ultimo turno di campionato, affronterà il Napoli a pochi giorni di distanza dalla trasferta in Ucraina per gli ottavi di Europa League.