Serie A, Vincenzo Spadafora avverte: “Sarà il governo a decretare, per emergenza sanitaria, la chiusura del campionato”

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Rai 3 della ripresa del campionato italiano. “Cosa succederà al calcio? Secondo me bisogna lanciare un appello alla Lega di Serie A per finire polemiche e scontri. Il calcio deve essere simbolo di leggerezza, passione e gioco, deve dividerci solo per il tifo. La situazione è questa: il comitato tecnico-scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo dello sport, come la Figc, per approfondimenti sul protocollo degli allenamenti”.

“Diciamolo chiaramente: se il protocollo troverà un accordo tra le parti, gli allenamenti riprenderanno e questo avrà un riflesso positivo sulla ripresa dei campionati. Viceversa sarà il governo a decretare, per emergenza sanitaria, la chiusura del campionato, anche creando quelle condizioni affinché il mondo del calcio paghi meno danni per l’emergenza. In sintesi: ci assumeremo noi la responsabilità, sappiamo che è una grande impresa del Paese”, ha aggiunto il ministro.