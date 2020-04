Napoli, senti Mario Rui: “Siamo ancora in corsa su tre fronti”

Mario Rui ha parlato in queste ore ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del Napoli. “Sicuramente stavamo facendo molto bene. Togliendo quella gara col Lecce, che è stata un contraccolpo importante, i risultati erano positivi. La squadra stava giocando come voleva la gente, ci stavamo divertendo e credo che quello si vedesse anche in campo”.

“L’esplosione di Di Lorenzo? Io lo seguivo all’Empoli e stava facendo molto bene. Di solito i calciatori che fanno bene ad Empoli riescono a consolidarsi anche in piazze più importante. Con la sua qualità, in un organico più forte di quello dell’Empoli, poteva venir fuori un grande giocatore. Giuffredi? Sì, abbiamo lo stesso procuratore. Ma non parlo bene di lui per questo… Koulibaly e Manolas sono due fuoriclasse, ma abbiamo anche gli altri che sono abbastanza forti, hanno dimostrato sempre sicurezza quando hanno giocato. Il Napoli non può che essere contento di questo fortissimo reparto difensivo”, ha aggiunto.

“Siamo ancora in corsa su tre fronti. In campionato l’obiettivo è finire più in alto possibile. Un altro traguardo importante sarebbe la finale di Coppa Italia e, chissà, vincerla. Poi abbiamo la Champions League. Col Barcellona all’andata abbiamo fatto bene. Sappiamo che al ritorno sarà una partita molto difficile, dobbiamo affrontare una delle squadre più forti al mondo, ma sappiamo che nel calcio nulla è scontato e tutto è possibile. Qualche sorpresa potrebbe esserci”.