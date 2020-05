Serie A, Urbano Cairo è dubbioso: “Non so se il campionato ripartirà”

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato in queste ore ai microfoni di Radio Anch’io esprimendosi sulla ripresa del campionato.

“Un tentativo va fatto, ma a guidarci dev’essere il governo. Le autorità stanno facendo tutto il possibile per far sì che tutto vada bene e soprattutto in sicurezza, la salute è fondamentale. Serve un protocollo molto sicuro. Non so se il campionato ripartirà. Non sono in grado di dirlo. Ci sono tentativi di farlo ripartire, si inizia con gli allenamenti individuali, ma è bene che parli la Lega con i suoi rappresentanti, il presidente Dal Pino e l’ad De Siervo. All’interno della Lega c’è compattezza, ma evidentemente anche opinioni differenti. Nuove formule? Ho sentito tante ipotesi, non lo so. Credo sia giusto mantenere il format del campionato, la gente è abituata così e lo preferisce”, ha spiegato il patron granata. Le certezze a questo punto si affievoliscono sempre più.