Gianluca Pagliuca distrugge Alex Meret: “Lo fanno più bravo di quel che è, se confrontato a Gigio Donnarumma è inferiore”

Gianluca Pagliuca, ex portiere dell’Inter, del Bologna e della Sampdoria, oltre che della Nazionale, ha parlato ai microfoni di “Calcio e Mercato”, trasmissione in onda sulle frequenze di Telelombardia. “Alex Meret è un ragazzo molto pubblicizzato. Fa parte di quella categoria di portieri che li fanno più bravi di quello che sono. Prima devono dimostrare, poi dopo si vede”.

“Gianluigi Donnarumma lo sta dimostrando al Milan, Meret meno al Napoli. Donnarumma, al momento, per come la vedo io, è il miglior estremo difensore italiano. Chiunque, se confrontato a Gigio Donnarumma, è obiettivamente inferiore. Cosa penso di Juan Musso, l’argentino dell’Udinese? Devo dire che non mi fa impazzire, né per Milan né per l’Inter”, ha concluso l’ex calciatore al termine del suo intervento televisivo. Insomma, dichiarazioni tutt’altro che simpatiche nei confronti di Alex Meret, che effettivamente negli ultimi tempi si era reso protagonista di qualche errore di troppo, tanto da perdere la titolarità nel Napoli.