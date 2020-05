Calciomercato Napoli: Hamari Traoré del Rennes è una possibilità, ma l’età lo frena

Hamari Traoré del Rennes sarebbe stato proposto al Napoli. In scadenza di contratto tra un anno, il terzino spera in un rinnovo o in un trasferimento in vista della prossima stagione. Si parla di 7-8 milioni di Euro per strapparlo ai francesi. Dotato di grande resistenza e notevole elevazione, Hamari Traoré è rapido e abile nell’uno contro uno. Finora ha totalizzato 1 goal e 5 assist tra campionato, Europa League e coppa nazionale. Cristiano Giuntoli è avvertito.

Lo status da extracomunitario del calciatore, tuttavia, non aiuta ad ingolosire le squadre italiane, nonostante qualche apprezzamento riscontrato dal suo entourage. Chi rappresenta il ragazzo, comquneu, ritiene che il suo assistito sia un po’ sottovalutato e che oggi sia uno dei migliori esterni di tutta la Ligue 1. Si tratta di un classe 1992 che va verso i 30 anni: troppi, secondo alcune società, per investire con convinzione su di lui per il futuro. Aurelio De Laurentiis non gradisce elementi che non possano essere valorizzati. Il Napoli, però, ha bisogno di rinforzi da quelle parti.