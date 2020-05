Calciomercato Napoli: Hirving Lozano verso la cessione, ma Aurelio De Laurentiis non vuole rimetterci

“Tenerlo o venderlo?”. Secondo Estadio Deportivo il Napoli si sta interrogando più del dovuto sul futuro di Hirving Lozano. Il presidente Aurelio De Laurentiis deve decidere se confermarlo in rosa o svenderlo. Di certo, Gennaro Gattuso non lo ritiene indispensabile. Nessuno, finora, ha però soddisfatto le richieste del club partenopeo, che lascerebbe partire il messicano solo a costo di non rimetterci troppo rispetto ai 38 milioni di Euro spesi l’estate scorsa.

Né il Siviglia né l’Everton di Carlo Ancelotti, al momento, si avvicinerebbero a quanto spera di incassare la dirigenza azzurra. A questo punto, il dubbio viene in automatico. Il Napoli deve capire cosa sia meglio fare, per non far deprezzare ulteriormente un potenziale patrimonio. Monchi, direttore sportivo del Siviglia ed ex Roma, avrebbe fatto sapere di non potersi spingere così in alto. Gli inglesi potrebbero inserire l’attaccante nell’operazione che porterebbe Moise Kean all’ombra del Vesuvio, ma il giovane non convince più di tanto.