Calciomercato Napoli, Jeremie Boga resta in cima alla lista dei desideri

Il Napoli rimane in cerca di rinforzi per la prossima stagione e il tecnico Gennaro Gattuso vorrebbe un top player come Ciro Immobile o Mauro Icardi per il suo 4-3-3. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de la Repubblica il club azzurro visiona dellealternative e Luka Jovic del Real Madrid, come noto, piace molto. Il 22enne attaccante serbo cerca il rilancio dopo sei mesi deludenti al Bernabeu. La rivoluzione passa anche attraverso uno o due esterni offensivi.

Il primo obiettivo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, però, resta sempre Jeremie Boga, talento del Sassuolo, che è esploso proprio in questo campionato. Bisognerà trattare anche col Chelsea che conserva il diritto di recompra del calciatore, ma il Napoli sta provando a risolvere tutti i dettagli per aggiudicarsi uno dei migliori esterni attualmente presenti in Serie A nell’uno. Con Roberto De Zerbi gioca sulla fascia sinistra, ma per Gennaro Gattuso può essere schierato anche sull’altra corsia.