Serie A, si continua a discutere sulla vendita dei diritti televisivi

La Serie A è pronta a ripartire, ma rimane il problema della vendita dei diritti televisivi. Il Corriere della Sera ne ha parlato citando anche la posizione di Aurelio De Laurentiis. “Saranno settimane cruciali per il calcio, in campo e fuori. La ripresa passa anche per le scelte da prendere per il futuro. La Serie A ha tempo fino a fine giugno per decidere se trattare in esclusiva l’offerta di Cvc Capital Partners, fondo di private equity con sede in Gran Bretagna. Un matrimonio di convenienza al quale molti presidenti guardano con interesse: legarsi a una realtà finanziaria che gestisce asset per più di 54 miliardi, e ne ha investiti recentemente 5 nel nostro Paese, in un momento di forte difficoltà economica può essere una ghiotta occasione”.

“Nei prossimi giorni il dossier sarà esaminato in modo più approfondito dopo le valutazioni del comitato ristretto dei quattro (Andrea Agnelli della Juve, Aurelio De Laurentiis del Napoli, Claudio Lotito della Lazio e Luca Percassi per l’Atalanta), formato dal presidente Paolo Dal Pino. È stato il numero uno della Lega A a condurre le trattative con il private equity che fino a quattro anni fa controllava la Formula 1”.