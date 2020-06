UEFA, il presidente commenta l’idea dei playoff: “L’unica condizione è chiudere i campionati entro il 2 agosto”

Aleksandr Ceferin, presidente dell’UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Le Parisien” in merito alle possibilità di decidere i verdetti dei campionati nazionali attraverso la formula dei playoff. “La scelta del formato da adottare nelle competizioni in ciascuno torneo nazionale appartiene alle Federazioni Nazionali, che devono valutare le misure restrittive specifiche per ciascun Paese. L’unica condizione stabilita dalla UEFA è che le associazioni chiudano i loro campionati entro la scadenza del 2 agosto”.

I campionati dovranno quindi concludersi assolutamente per quella precisa data affinché poi ci si possa concentrare sulle coppe europee. Tutti i maggiori campionati, fatta eccezione per quanto riguarda la Ligue 1, ripartiranno da qui a breve. La Bundesliga sta giocando ormai da diversi giorni, ma il torneo tedesco terminerà a breve. C’è un problema, però. Tutte le squadre coinvolte in Europa League e Champions League non arriveranno a pari condizione vista la differenza di ripresa e chiusura dei vari tornei.