Serie A, ripartenza sempre più complicata: 15 giorni di isolamento per le squadre

Sembra sempre più difficile che il campionato di Serie A riprenda. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che siamo ad un passo dall’ok agli allenamenti di gruppo dal 18 maggio, ma servirà prudenza. Intanto il protocollo per i medici è da rifare e le squadre dovrebbero andare in ritiri blindati, in bolla per 15 giorni. Il vero problema è l’eventualità di un nuovo positivo: in quel caso un intero club andrà in isolamento. Per questo motivo è sempre più difficile ipotizzare la ripresa del campionato.

Le squadre e i membri degli staff tecnici dovranno quindi rimanere in isolamento dal momento della ripresa degli allenamenti di gruppo. Secondo i tecnici, solo dopo due settimane di isolamento delle squadre sarà possibile valutare la possibile ripresa delle partite, ovviamente a porte chiuse, come accadrà anche in altri campionati europei. Insomma, le possibilità di ripartire si assottigliano di continuo perché basterà una scintilla per mandare a fuoco ogni programma.