CDS – Napoli, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski possono rinnovare

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con la ripresa del calcio in Italia e le misure che verranno adottate nel protocollo certificato dal Comitato Tecnico Scientifico. Lla situazione resterà da monitorare con attenzione, in quanto con un singolo contagio un’intera squadra rischia di fermarsi ed andare in quarantena.

In casa Napoli, intanto, stanno per arrivare offerte importanti per Fabian Ruiz. Il centrocampista è uno dei primi giocatori che il club azzurro ha intenzione di blindare in vista della prossima stagione. Lorenzo Insigne, invece, ha lasciato il procuratore Mino Raiola e ora a curarne gli interessi sarà Vincenzo Pisacane. Sarà più facile parlare del rinnovo del contratto che scade nel 2022. Titolare in Nazionale, il capitano si sta trovando molto bene con Gennaro Gattuso. Distanze minime sul prolungamento di contratto anche con Piotr Zielinski. La volontà del polacco è quella di restare a Napoli e solo la quarantena ha impedito alle parti di avvicinarsi definitivamente per la fumata bianca. Manca davvero poco per la firma.