Calciomercato Napoli, Ciro Immobile resta un obiettivo: c’è la volontà del bomber

Napoli ancora su Ciro Immobile? La conferma arriverebbe da Ciro Venerato, che a Tv Luna, durante Goal Show, ha dichiarato: “Il primo nome per sostituire Milik, difficilissimo, il sogno di Gattuso, è Ciro Immobile. Con certezza posso dirvi che c’è totale disinteresse tattico per Belotti, che non rientra nei piani del Napoli. Su Immobile mi assumo le responsabilità di quello che sto dicendo. Se Lotito gli dicesse: ho raggiunto un accordo con De Laurentiis, Immobile verrebbe a piedi a Napoli pur di giocare nella squadra della sua città e lavorare con Gattuso. Ora è il Napoli che dovrà mettersi d’accordo con la Lazio”.

Di parere diverso è Diego De Luca, che ha detto la sua ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “L’attaccante verrebbe a Napoli per tutta una serie di ragioni, ritrovare l’amico Insigne e avere la maglia della sua città. Ma la Lazio rende l’affare impossibile, Lotito chiede una barca di soldi, quindi Immobile a Napoli è fantacalcio”.