Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik vuole ricongiungersi con Maurizio Sarri alla Juventus

Arkadiusz Milik è in bilico. Il rinnovo non arriva, su di lui c’è da tempo la Juvenuts. Ne ha parlato anche Ciro Venerato a Goal Show, su Tv Luna. “Il Napoli ha fatto un’offerta a Milik e vi garantisco che è congrua considerato il momento e il rendimento del calciatore: 3,5 milioni netti più bonus fino al 2025. Per la clausola, il Napoli non vuole fissarla a meno di 100 milioni. Ma il giocatore sta pensando alla Juve per ricongiungersi con Sarri che ha chiesto un attaccante che sappia dialogare con Cristiano Ronaldo. Il Napoli non farà sconti a nessuno e ha già fatto sapere alla Juve che Milik costa 50 milioni e soprattutto è inutile che scriviamo Bernardeschi, Romero e altri nomi: il Napoli non vuole inserire contropartite tecniche. O la Juve mette i soldi o l’affare non si fa”.

Secondo Carlo Alvino, invece, il polacco “ha un debito di riconoscenza nei confronti della società e dei tifosi. Il Napoli lo ha aspettato in silenzio dopo due gravissimi infortuni. Lo ha curato, lo ha coccolato e Milik ha risposto sul campo a questa politica del club. Nel calcio un pizzico di riconoscenza dovrebbe esistere, ma quello attuale è più cinico. Detto questo, Milik in questo momento può aspirare a un cambio di maglia”.