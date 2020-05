Calciomercato Napoli, Josip Ilicic e Duvan Zapata per sostituire Dries Mertens

La priorità del Napoli in fase di mercato continuerà ad essere il rinnovo di Dries Mertens. Ricca l’offerta del club azzurro, adesso sta al belga decidere. Dovesse andar via, caccia ai sostituti: piace Ciro Immobile, il vero sogno nel cassetto azzurro, così come Jeremie Boga del Sassuolo, esterno pronto a far impazzire mezza Europa. L’alternativa sarebbe ricomporre all’ombra del Vesuvio la coppia magica dell’Atalanta: Josip Ilicic con l’ex azzurro Duvan Zapata.

L’edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il primo è il preferito di Gennaro Gattuso e rappresenterebbe il perfetto erede di José Callejon, mentre il secondo è in cima ai pensieri di Aurelio De Laurentiis. Per il duo d’attacco orobico il Napoli ci provò anche lo scorso anno, ma invano. I bergamaschi giocavano la Champions League e decisero di blindare tutti per accontentare Gian Piero Gasperini. In vista della prossima stagione, però, qualcosa potrebbe anche cambiare. Il Napoli è pronto a trattare.