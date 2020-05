Calciomercato Napoli, Ciro Venerato è sicuro: “La priorità è Jeremie Boga del Sassuolo”

in

Arkadiusz Milik può partire e il Napoli sta ridisegnando il proprio attacco in vista della prossima stagione. Ne ha parlato a Goal Show su Tv Luna anche il giornalista Rai Ciro Venerato. esperto di mercato.

“Azmoun piace al Napoli, lo scouting del Napoli lo paragona al vecchio Altobelli, Gattuso lo vede prima punta ma anche esterno. L’idea sarebbe questa: Azmoun può arrivare se il Napoli perde Mertens o Milik, se vanno via entrambi arrivano due punte. Petagna, se resta, sarà la terza prima punta del Napoli. Partirà così. Ricoprirebbe il ruolo che oggi occupa Llorente che andrà via. Sulle fasce ne arriverà uno. Callejon è vicinissimo al Valencia, avrà un biennale da 3 milioni più bonus. La priorità è Boga del Sassuolo, c’è già un discorso avviato, me l’ha confermato Carnevali. Altri due nomi sono Ilicic, che piace anche alla Roma, e Orsolini del Bologna, sul quale la Juve vanta una recompera di 22 milioni nel 2020 e 30 milioni nel 2021 che difficilmente eserciterà”.