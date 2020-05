Napoli, Gianni Di Marzio sul rinnovo di Dries Mertens: “Questa storia sembra una telenovela”

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sul club azzurro in onda sulle frequenze di Radio Marte. Impossibile non parlare di Dries Mertens, il cui mancato rinnovo sta facendo discutere parecchio in queste settimane. “Caro presidente Aurelio De Laurentiis, il contratto di Dries Mertens andava rinnovato da parecchio tempo: quando lo trovate questo accordo? Basata tergiversare, si sta andando troppo per le lunghe!”.

“Questa storia sembra una telenovela, di quelle che non finiscono mai, come Dallas! Ve lo ricordate? È come una serie televisiva americana! Basta, ogni giorno si sente una cosa nuova, le multe o altro. Dries è un giocatore forte, non un giocatorino. Non soffre il San Paolo o la città, è un campione che fa la differenza. Bisogna pagarlo. Se io vado a mangiare un’aragosta, anche a distanza di due metri per il Coronavirus, devo pagare”.