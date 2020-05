Serie A, rimane l’ipotesi dei playoff: ecco i piani B e C per concludere la stagione

Il calcio italiano sta per ripartire nonostante tante incertezze, ma in caso di problemi si saprà già come comportarsi. Il sistema non si farà trovare impreparato nel malaugurato caso in cui dovesse fermarsi di nuovo tutto e ci fosse bisogno accorciare i tempi in campo. Gabriele Gravina,presidente della FIGC, ha spiegato nelle ultime ore i piani B e C per la Serie A. Non scompare infatti l’ipotesi di playoff e playout, in modo da consegnare comunque al campo il valore dei verdetti.

Tutte le squadre sono avvertite. Anche quelle in fondo alla classifica che non accettavano una soluzione del genere. Sarà una misura straordinaria, che si adotterà solo nel caso in cui non ci sarà scampo. In caso di sospensione definitiva e nell’impossibilità di giocare a prescindere, si ricorrerà invece ad un algoritmo che terrà conto di diversi fattori, tutti legati ai risultati di campo, e che formulerebbe la classifica di quel momento emanando ugualmente dei verdetti.