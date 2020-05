Napoli, Aurelio De Laurentiis prossimo a tornare a Castel Volturno

Lunedì prossimo o comunque in settimana potrebbe arrivare il momento giusto per lo sblocco della mobilità interregionale. Per questo, anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis potrebbe muoversi verso Castel Volturno. A scriverlo è Raffaele Auriemma su Tuttosport.

“Con le date ormai ufficiali e definitive, ora il presidente De Laurentiis potrà lavorare per sistemare tutte le situazioni pendenti. A cominciare dalla questione stipendi in sospeso (con quella di maggio sono tre le mensilità vantate dalla squadra), passando attraverso le multe e gli eventuali procedimenti giudiziari per danno di immagine, senza dimenticare i rinnovi di contratto da sottoscrivere con Mertens e Zielinski. Da lunedì, quando Gattuso riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno, ogni giorno può essere buono per l’arrivo del presidente al centro sportivo ed avviare i dialoghi con i diretti interessati”. In un momento così delicato la presenza del patron sarebbe necessaria. Il Napoli potrebbe anche vincere un trofeo.