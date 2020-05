CDS – Il calcio riparte e si pensa a un pubblico ridotto

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con la ripresa del calcio italiano. Il calendario della Serie A verrà spalmato e darà cosi modo di vedere partite praticamente tutte le sere. Spazio anche alla Coppa Italia che dovrebbe ripartire il 13 e non il 14 giugno. Confermata invece la finale il 17 giugno.

Ottenuta la ripartenza del calcio, adesso si proverà a lavorare per riportare i tifosi allo stadio. Si tratta della volontà di tutte le parti in causa (FIGC, Lega Serie A e persino Governo). Ovviamente bisognerà guardare la curva del contagio da Coronavirus, ma è già al vaglio un primo piano organizzativo. L’intenzione sarebbe quella di una riapertura graduale già in estate, con una capienza limitata per permettere alle persone di mantenere il distanziamento sociale. Per l’ultimo DPCM sono consentite fino a 300 persone al chiuso e 1000 all’aperto in eventi pubblici, anche se si fa riferimenti agli spettacoli e non allo sport.