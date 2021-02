Serie A, per il CIES vincerà l’Inter: Napoli quarto in classifica e di nuovo in Champions League

Il CIES (centro internazionale di studi di sport) sa già chi vincerà la Serie A. Merito di un algoritmo che tiene conto di vari dati statistici come tiri in porta e possesso palla. I risultati degli studi sono già stati resi noti: sarebbe l’Inter, con 81 punti in classifica, a diventare campione d’Italia. Il Milan chiuderebbe invece al secondo posto a quota 79, mentre la Juventus sarebbe terza a 78 punti e il Napoli quarto a 76 (con tanto di ritorno in Champions). A seguire Roma, Atalanta e Lazio. Retrocesse Parma, Cagliari e Crotone, promosse almeno Monza ed Empoli dalla Serie B.

In Premier League, sempre secondo il CIES, la vittoria del campionato andrebbe al Manchester City. Nella Liga sarebbe invece l’Atletico Madrid di Simeone a trionfare, con il Barcellona al secondo posto seguito da Real Madrid e Siviglia. Nessuna sorpresa in Bundesliga, con il Bayern Monaco ancora campione, mentre la Ligue 1 vedrebbe il successo del Lione davanti al Paris Saint-Germain.