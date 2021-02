Carlo Alvino profetizza: “Gennaro Gattuso andrà via lasciando al Napoli la qualificazione in Champions”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato del possibile futuro di Gennaro Gattuso e del Napoli a “Ne parliamo il lunedì”, in onda su Canale 8. “La vittoria con la Juventus va al di là di tutto e nessuno può e deve sminuirla. Io sto ancora godendo dopo la vittoria di sabato. Credo che Aurelio De Laurentiis abbia imparato dai suoi errori, ha agito di testa e non di pancia e ha incoraggiato Gattuso e la squadra prima e dopo la gara. Per me era legittimo quello che ha fatto il presidente, cioè di chiamare altri tecnici dopo i passi falsi del Napoli e dopo Verona. Lo possiamo condannare o no, ma questo è il suo atteggiamento”.

“Devo ricordare che l’ultimo atteggiamento del presidente di incoraggiare Gattuso mette a tacere tutte le voci che si sono susseguite nelle ultime settimane. Gattuso andrà via da Napoli lasciando una dote straordinaria al Napoli, ovvero la qualificazione in Champions”.