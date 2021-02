GAZZETTA – “Il derby dei derby”: Milan-Inter si avvicina

“Il derby dei derby”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna su Milan-Inter. I nerazzurri e i rossoneri si giocano la testa della classifica. Domenica si sfidano i due giganti e la meglio gioventù. Da Nicolò Barella a Gigio Donnarumma, a San Siro sfilano i gioielli d’Italia. Romelu Lukaku interrogato per la rissa, Zlatan Ibrahimovic deve sbollire la rabbia. Torna la Champions League. Domani la Juventus in casa del Porto. Cristiano Ronaldo torna in Portogallo: bianconeri con lo specialista. E oggi tocca a Lionel Messi. Andata degli ottavi: c’è Barcellona-Paris Saint-Germain, l’argentino contro la sua tentazione. COVID: Lipsia-Liverpool si gioca a Budapest.

Spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina anche al presidente della FIGC Gabriele Gravina: “No alla Superlega. Mancini resterà fino al Mondiale”. Il numero uno della Federazione si ricandida: “La riforma della Serie A deve essere qualitativa e non quantitativa”.